Caso Eitan, la nonna denuncia la zia affidataria Aya per furto (Di sabato 16 ottobre 2021) . Gli avvocati di Aya parlano di denuncia infondata Il Caso del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, continua a riservarci nuovi colpi di scena. Questa volta a muoversi è di nuova la nonna materna del bimbo. La nonna materna di #Eitan, ha denunciato In Israele la zia paterna del piccolo sopravvissuto alla tragedia del #Mottarone. Si riferirebbe all’ “uso illegale di cellulari dei genitori” di Eitan e “al furto di gioielli, Ipad e all’uso illegale” dei contenuti del pc nella causa — RTL 102.5 (@rtl1025) October 15, 2021 Etty Peleg Cohen ha deciso di denunciare in Israele Aya Biran Nirko, la zia affidataria di Eitan. La motivazione e l’accusa sarebbero, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021) . Gli avvocati di Aya parlano diinfondata Ildel piccolo, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, continua a riservarci nuovi colpi di scena. Questa volta a muoversi è di nuova lamaterna del bimbo. Lamaterna di #, hato In Israele la zia paterna del piccolo sopravvissuto alla tragedia del #Mottarone. Si riferirebbe all’ “uso illegale di cellulari dei genitori” die “aldi gioielli, Ipad e all’uso illegale” dei contenuti del pc nella causa — RTL 102.5 (@rtl1025) October 15, 2021 Etty Peleg Cohen ha deciso dire in Israele Aya Biran Nirko, la ziadi. La motivazione e l’accusa sarebbero, ...

