Caserta: “A Cremona dovremo partire forte. Abbiamo ben chiari i nostri obiettivi” (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Archiviata la seconda sosta del campionato, il Benevento si appresta a ripartire dalla trasferta di Cremona. I giallorossi, in attesa delle gare di questo pomeriggio, faranno visita alla seconda forza del torneo di serie B alle spalle del Pisa. Tre punti separano la formazione di Caserta da quella di Pecchia. Proprio l’allenatore calabrese della Strega è intervenuto in conferenza stampa per presentare il confronto con i grigiorossi. Glik e Ionita – Glik sta un po’ meglio rispetto a Ionita che ha giocato due partite con la nazionale ed è tornato un po’ stanco. Comunque stanno bene, si sono allenati con la squadra e domani valuterò. Lapdaula – Purtroppo per via della Nazionale e per un piccolo problema fisico non si è mai allenato con la squadra. Sono riuscito a schierarlo titolare solo due volte. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Archiviata la seconda sosta del campionato, il Benevento si appresta a ridalla trasferta di. I giallorossi, in attesa delle gare di questo pomeriggio, faranno visita alla seconda forza del torneo di serie B alle spalle del Pisa. Tre punti separano la formazione dida quella di Pecchia. Proprio l’allenatore calabrese della Strega è intervenuto in conferenza stampa per presentare il confronto con i grigiorossi. Glik e Ionita – Glik sta un po’ meglio rispetto a Ionita che ha giocato due partite con la nazionale ed è tornato un po’ stanco. Comunque stanno bene, si sono allenati con la squadra e domani valuterò. Lapdaula – Purtroppo per via della Nazionale e per un piccolo problema fisico non si è mai allenato con la squadra. Sono riuscito a schierarlo titolare solo due volte. ...

