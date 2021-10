Calcio: Serie A. Inzaghi 'Dovevamo chiuderla,2° gol?Cose che succedono' (Di sabato 16 ottobre 2021) "Ci sta che l'arbitro non fermi il gioco o che l'avversario non metta fuori la palla, ma noi abbiamo perso la testa" ROMA - "Abbiamo fatto la miglior partita tra le ultime. Una squadra come la nostra, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) "Ci sta che l'arbitro non fermi il gioco o che l'avversario non metta fuori la palla, ma noi abbiamo perso la testa" ROMA - "Abbiamo fatto la miglior partita tra le ultime. Una squadra come la nostra, ...

