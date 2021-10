Ballottaggi, nella periferia di Torino dove vince l’astensionismo: “Qui serve il lavoro, la città industriale è distrutta”. Le risposte dei candidati – Il videoracconto (Di sabato 16 ottobre 2021) “La gente non va a votare perché non riesce ad andare avanti. Io vivo con una pensione da cinquecento euro e ogni mese devo scegliere se mangiare o pagare le bollette”. Franco è un pensionato che abita nel quartiere Vallette a Torino. In questo angolo della periferia nord, al primo turno ha votato soltanto il 42% degli aventi diritto. Una situazione ben diversa rispetto a cinque anni fa quando andò a votare quasi il 60% con una netta prevalenza del Movimento 5 Stelle. Oggi a vincere è stato l’astensionismo. E in vista del Ballottaggio la percentuale dei votanti potrebbe abbassarsi ancora di più. “Ci hanno fatto tante promesse, ma poi sono scomparsi. Una volta che perdi il giro non lo recuperi mai più” racconta Claudio che gestisce una macelleria nel centro commerciale del quartiere. Intorno a lui, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) “La gente non va a votare perché non riesce ad andare avanti. Io vivo con una pensione da cinquecento euro e ogni mese devo scegliere se mangiare o pagare le bollette”. Franco è un pensionato che abita nel quartiere Vallette a. In questo angolo dellanord, al primo turno ha votato soltanto il 42% degli aventi diritto. Una situazione ben diversa rispetto a cinque anni fa quando andò a votare quasi il 60% con una netta prevalenza del Movimento 5 Stelle. Oggi are è stato. E in vista delo la percentuale dei votanti potrebbe abbassarsi ancora di più. “Ci hanno fatto tante promesse, ma poi sono scomparsi. Una volta che perdi il giro non lo recuperi mai più” racconta Claudio che gestisce una macelleria nel centro commerciale del quartiere. Intorno a lui, le ...

