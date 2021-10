Advertising

Gazzetta_it : Sbk Argentina, Razgatlioglu in pista con lo scopettone: “Il mio prossimo lavoro. E se vinco il titolo…” - corsedimoto : VIDEO SUPERBIKE - Il film del venerdi: Razgatlioglu vola anche in Argentina e prenota Gara 1. Rea va forte, ma cad… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sbk Argentina: saetta Razgatlioglu si aggiudica le FP1 davanti a Redding e Rea - infoitsport : SBK Argentina, prove 1: Razgatlioglu davanti, Redding e Rea inseguono - infoitsport : SBK 2021 Argentina - Nelle FP1 Razgatlioglu non aspetta nessuno. Orari TV -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Razgatlioglu

Toprakci ha preso gusto. Due settimane fa, in Portogallo, aveva celebrato la vittoria nella ... Giovedì, prima delle prove libere in, il pilota turco classe 1996 ha deciso di ...Cinquanta anni in due ed equamente suddivisi: Toprake Andrea Locatelli si trovano adesso inad affrontare il dodicesimo round SBK , sapendo bene che dovranno, oltre a sfidare gli avversari in pista, condividere gli auguri di Buon ...Scott Redding arriva in Argentina con 54 punti di distacco dal leader Toprak Razgatlioglu. Il pilota Ducati crede ancora nel titolo, in cui è ancora in lotta matematicamente, ma è anche consapevole de ...Week-end di Superbike decisivo per Jonathan Rea, ma l'inizio è in salita. Serve l'aiuto di Alex Lowes e un colpo di coda degli ingegneri Kawasaki.