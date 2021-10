Accordo Fis-Decathlon, firmata partnership per attività promozionali (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Scherma e l’azienda Decathlon hanno stipulato un Accordo di collaborazione all’insegna della promozione dello sport. La partnership, firmata a Riccione in occasione del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, prevede l’organizzazione di una serie di attività di promozione della scherma nei punti vendita Decathlon in collaborazione con i Comitati regionali della FIS. Gli ampi spazi degli store dell’azienda, sparsi sul territorio nazionale, diventeranno così, in occasione di eventi dedicati, pedane di scherma per diffondere il fascino di questa disciplina tra gli appassionati di sport. “E’ un grande piacere instaurare questo rapporto di sinergia con un’azienda importante come Decathlon, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Scherma e l’aziendahanno stipulato undi collaborazione all’insegna della promozione dello sport. Laa Riccione in occasione del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, prevede l’organizzazione di una serie didi promozione della scherma nei punti venditain collaborazione con i Comitati regionali della FIS. Gli ampi spazi degli store dell’azienda, sparsi sul territorio nazionale, diventeranno così, in occasione di eventi dedicati, pedane di scherma per diffondere il fascino di questa disciplina tra gli appassionati di sport. “E’ un grande piacere instaurare questo rapporto di sinergia con un’azienda importante come, che ...

