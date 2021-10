Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 16:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio scatta l’obbligo del Green passo di posti di lavoro nel pubblico e nel privato si rischia il caos diversi settori dal quello delle merce l’agricoltura tesa la situazione nel porto di Trieste con i lavoratori pronti a blocco oltranza il governo valuta in queste ore di introdurre ulteriori deduzioni per le aziende che vogliono pagare i tamponi e dipendenti ma chiude le richieste di posticipare l’obbligo sono 2668 i nuovi casi di coronavirus ultimo bollettino del Ministero della Salute il tasso di positività e 0 82% stesso vestito stessa vita è la linea che prende il posto di Alitalia ha comprato lo storico marchio tricolore per 90 Milioni Dopo che la gara per l’aggiudicazione era andata deserta nel primo round gli aerei della nuova compagnia operativa del 15 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio scatta l’obbligo del Green passo di posti di lavoro nel pubblico e nel privato si rischia il caos diversi settori dal quello delle merce l’agricoltura tesa la situazione nel porto di Trieste con i lavoratori pronti a blocco oltranza il governo valuta in queste ore di introdurre ulteriori deduzioni per le aziende che vogliono pagare i tamponi e dipendenti ma chiude le richieste di posticipare l’obbligo sono 2668 i nuovi casi di coronavirus ultimo bollettino del Ministero della Salute il tasso di positività e 0 82% stesso vestito stessa vita è la linea che prende il posto di Alitalia ha comprato lo storico marchio tricolore per 90 Milioni Dopo che la gara per l’aggiudicazione era andata deserta nel primo round gli aerei della nuova compagnia operativa del 15 ...

