Tudor: “Milan? Grande merito a Pioli. Se Ibra non gioca sono contento. Veloso è un leader assoluto” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Igor Tudor, allenatore del Verona, è intervenuto in conferenza stampa per parlare in vista della sfida di domani sera tra gli scaligeri e il Milan. Di seguito le sue parole. Sul suo lavoro a Verona “Cosa vuole migliorare? Abbiamo lavorato su tutto. Si tratta di un processo quotidiano di lavoro, com’è giusto che faccia l’allenatore di una squadra. L’obiettivo è progredire, poi ci sono i nazionali, altre problematiche da questo punto di vista. C’è sempre meno possibilità per un allenatore di lavorare: si gioca ogni tre giorni, è un lavoro totalmente diverso. La programmazione delle partite è una pazzia sempre più Grande, si rischia di arrivare al punto di rottura. Ma sta alla bravura di ognuno di noi cercare di migliorare. L’importante è non commettere errori, non trascurare niente. Poi davanti c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Igor, allenatore del Verona, è intervenuto in conferenza stampa per parlare in vista della sfida di domani sera tra gli scaligeri e il. Di seguito le sue parole. Sul suo lavoro a Verona “Cosa vuole migliorare? Abbiamo lavorato su tutto. Si tratta di un processo quotidiano di lavoro, com’è giusto che faccia l’allenatore di una squadra. L’obiettivo è progredire, poi cii nazionali, altre problematiche da questo punto di vista. C’è sempre meno possibilità per un allenatore di lavorare: siogni tre giorni, è un lavoro totalmente diverso. La programmazione delle partite è una pazzia sempre più, si rischia di arrivare al punto di rottura. Ma sta alla bravura di ognuno di noi cercare di migliorare. L’importante è non commettere errori, non trascurare niente. Poi davanti c’è ...

