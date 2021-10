Traffico Roma del 15-10-2021 ore 17:30 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luceverde Roma mentovati dalla redazione buonasera in studio Stefano Baiocchi nessuna novità di rilievo Ci sono cose su tutte le console in uscita dal centro e in particolare nel quadrante Nord sulla Cassia Tomba di Nerone Olgiata sulla Flaminia da Corso Francia a Labaro e sulla Salaria da viale Regina Margherita fino all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino alla Salaria proseguendo in internal code a tratti per diversi chilometri a partire dal bivio con la Roma Firenze sino alla rustica in carreggiata esterna zona sud code dal bivio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita a casa a complicare la situazione un incidente avvenuto poco prima dell’uscita Pontina sulla stessa Pontina ci sono cose tra il video con la Cristoforo Colombo il raccordo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luceverdementovati dalla redazione buonasera in studio Stefano Baiocchi nessuna novità di rilievo Ci sono cose su tutte le console in uscita dal centro e in particolare nel quadrante Nord sulla Cassia Tomba di Nerone Olgiata sulla Flaminia da Corso Francia a Labaro e sulla Salaria da viale Regina Margherita fino all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino alla Salaria proseguendo in internal code a tratti per diversi chilometri a partire dal bivio con laFirenze sino alla rustica in carreggiata esterna zona sud code dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita a casa a complicare la situazione un incidente avvenuto poco prima dell’uscita Pontina sulla stessa Pontina ci sono cose tra il video con la Cristoforo Colombo il raccordo ...

Advertising

RaiNews : Un gruppo di manifestanti si è radunato con cartelli scritti a mano - Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : A Roma un gruppo di 'No pass' questa mattina ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, ma è stato fermato… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - PhoneSandal : RT @PhoneSandal: ROMA centro : In pieno traffico grosso cinghiale punta un'anziana signora ??????.......e la Aiuta ad attraversare la strada… -