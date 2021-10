The Son, la recensione: Pierce Brosnan è un patriarca texano in un western che si aggrappa alla tradizione (Di venerdì 15 ottobre 2021) La recensione di The Son, serie western con Pierce Brosnan da oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now. Indiani feroci, imprenditori capaci di sporcarsi le mani per permettere che il progresso faccia il suo corso e colpe dei padri che ricadono sui figli. Niente di nuovo sotto il sole del West come sottolinea la nostra recensione di The Son, da oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now. L'obiettivo di The Son, basato sul romanzo del premio Pulitzer Philipp Meyer, è raccontare una storia fondativa del Texas dei primi del '900 per mostrare le origini del secondo stato più popoloso degli USA e di uno dei più conservatori. Il divo irlandese Pierce Brosnan interpreta Eli McCullough, patriarca … Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladi The Son, serieconda oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now. Indiani feroci, imprenditori capaci di sporcarsi le mani per permettere che il progresso faccia il suo corso e colpe dei padri che ricadono sui figli. Niente di nuovo sotto il sole del West come sottolinea la nostradi The Son, da oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now. L'obiettivo di The Son, basato sul romanzo del premio Pulitzer Philipp Meyer, è raccontare una storia fondativa del Texas dei primi del '900 per mostrare le origini del secondo stato più popoloso degli USA e di uno dei più conservatori. Il divo irlandeseinterpreta Eli McCullough,

