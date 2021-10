Testo e traduzione di Santé di Stromae, un brindisi agli esclusi a suon di cumbia ed elettropop (Di venerdì 15 ottobre 2021) Con Santé di Stromae arrivano le note del grande ritorno dell’artista belga, con le liriche francesi che rendono eleganza e giustizia a una categoria spesso dimenticata dalle grandi argomentazioni di tutti i giorni: gli emarginati, gli esclusi, quelli che nessuno ricorda e di cui pochi parlano. Ecco che Stromae – all’anagrafe Paul Van Haver – alza il calice e beve alla salute di chi non è un argomento né un tema. Stromae torna dopo 5 anni di silenzio, e lo fa con gioia. Nel suo bagaglio c’è ancora la chanson française invitata a nozze dal pop contemporaneo, con tutte le sfumature urban e hip hop che fanno gola alla scena contemporanea ma strizzano l’occhio al classico. Del resto il suo secondo e (per ora) ultimo album, Racine Carrée (2013) era arrivato al primo posto nelle chart ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Condiarrivano le note del grande ritorno dell’artista belga, con le liriche francesi che rendono eleganza e giustizia a una categoria spesso dimenticata dalle grandi argomentazioni di tutti i giorni: gli emarginati, gli, quelli che nessuno ricorda e di cui pochi parlano. Ecco che– all’anagrafe Paul Van Haver – alza il calice e beve alla salute di chi non è un argomento né un tema.torna dopo 5 anni di silenzio, e lo fa con gioia. Nel suo bago c’è ancora la chanson française invitata a nozze dal pop contemporaneo, con tutte le sfumature urban e hip hop che fanno gola alla scena contemporanea ma strizzano l’occhio al classico. Del resto il suo secondo e (per ora) ultimo album, Racine Carrée (2013) era arrivato al primo posto nelle chart ...

