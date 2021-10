Tabella ciclomercato 2022 | tutti gli acquisti e le cessioni Nibali e Moscon all’Astana

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La stagione del grande ciclismo volge al termine, ma è già il momento di pensare al futuro dell’universo a due ruote. Ilè aperto dal 1° agosto e molti colpi sono già andati a segno, con alcuni trasferimenti davvero di lusso e già ufficializzati dalle rispettive squadre. Vincenzoe Giannihanno lasciato rispettivamente la Trek-Segafredo e la Ineos-Grenadiers per accasarsi alla Astana: lo Squalo ritorna nella formazione con cui ha vinto il Tour de France 2014 e due Giri d’Italia, il Trattore della Val di Non abbandona la corazzata britannica e cerca nuovi stimoli per rilanciarsi (da non dimenticare l’ultima Parigi-Roubaix da grande protagonista). Peter Sagan, tre volte Campione del Mondo, lascerà la Bora-hansgrohe dopo una lunga permanenza e si accaserà alla Total Energies. Il russo Aleksandr Vlasov abbandona ...