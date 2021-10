Spezia, Motta non vuole scuse con la Salernitana: “Prendiamoci la responsabilità di vincere” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Spezia – “Giocando noi in casa ci dobbiamo prendere la responsabilità di vincere“. Suona la carica il tecnico dello Spezia Thiago Motta in vista della gara di domani con la Salernitana. Una gara importante contro una diretta concorrente per la salvezza. Il mister però avverte: “Affrontiamo una squadra pericolosa che può crearci problemi in contropiede“, aggiunge. Le buone notizie sono i recuperi di Maggiore e Kovalenko: “Dobbiamo ancora valutare la loro presenza dal primo minuto, ma sono sicuramente due rientri preziosi per la squadra” dice Motta. Poi annuncia, come filtrato in settimana, il cambio del portiere dopo le prestazioni negative dell’olandese Zoet: “Dal primo minuto toccherà sicuramente a Provedel“. L’allenatore sembrava in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa– “Giocando noi in casa ci dobbiamo prendere ladi“. Suona la carica il tecnico delloThiagoin vista della gara di domani con la. Una gara importante contro una diretta concorrente per la salvezza. Il mister però avverte: “Affrontiamo una squadra pericolosa che può crearci problemi in contropiede“, aggiunge. Le buone notizie sono i recuperi di Maggiore e Kovalenko: “Dobbiamo ancora valutare la loro presenza dal primo minuto, ma sono sicuramente due rientri preziosi per la squadra” dice. Poi annuncia, come filtrato in settimana, il cambio del portiere dopo le prestazioni negative dell’olandese Zoet: “Dal primo minuto toccherà sicuramente a Provedel“. L’allenatore sembrava in ...

Advertising

anteprima24 : ** #Spezia, #Motta non vuole scuse con la #Salernitana: 'Prendiamoci la responsabilità di vincere' **… - TuttoSalerno : Spezia, Motta in conferenza: 'Salernitana, squadra pericolosa, specialmente in...' - fantapiu3 : #Spezia: rientri importanti per #ThiagoMotta. Tutte le dichiarazioni dell'allenatore degli #Aquilotti.… - sportli26181512 : Spezia, Motta: 'Salernitana squadra forte in contropiede': Il tecnico: 'Preparato partite diverse in base alla pres… - zazoomblog : Spezia-Salernitana Thiago Motta: “Provedel titolare Maggiore e Kovalenko disponibili” - #Spezia-Salernitana… -