Sofia Goggia: “Spero di essere all’altezza. Vaccini? Fatti il prima possibile” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Provo un grande orgoglio e un grande onore. Io Spero sempre di essere all’altezza, io ce la metto tutta. Rappresento quell’Italia che di certo non sempre è perfetta, anche io sono fallibile come tutti, ma che prova a rialzarsi dalle cadute e dare il meglio di sé ogni giorno. Questo per me è fondamentale, nella vita quotidiana e in quella che conduco da sportiva“. E’ carica Sofia Goggia, ospite dei trecento secondi di Giletti 102.5 e testimonial di RTL 102.5, in vista della stagione di sport invernali e dell’Olimpiade di Pechino 2022. Sul tema vaccino e delle proteste sul green pass: “Non sono nessuno per giudicare, ciascuno ha le proprie ragioni. Rimango un’umile e modesta sportiva senza allargarmi fuori dal mio campo. Io mi sono vaccinata subito, ho completato le due dosi il prima ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Provo un grande orgoglio e un grande onore. Iosempre di, io ce la metto tutta. Rappresento quell’Italia che di certo non sempre è perfetta, anche io sono fallibile come tutti, ma che prova a rialzarsi dalle cadute e dare il meglio di sé ogni giorno. Questo per me è fondamentale, nella vita quotidiana e in quella che conduco da sportiva“. E’ carica, ospite dei trecento secondi di Giletti 102.5 e testimonial di RTL 102.5, in vista della stagione di sport invernali e dell’Olimpiade di Pechino 2022. Sul tema vaccino e delle proteste sul green pass: “Non sono nessuno per giudicare, ciascuno ha le proprie ragioni. Rimango un’umile e modesta sportiva senza allargarmi fuori dal mio campo. Io mi sono vaccinata subito, ho completato le due dosi il...

Advertising

CorriereAlpi : SCI ALPINO - Alla vigilia della stagione che porterà alle Olimpiadi Sofia Goggia non nasconde il suo amore per Cort… - sportface2016 : Le parole di Sofia #Goggia: 'Ho fatto i vaccini il prima possibile, mi hanno permesso di tornare a vivere' - sportal_it : Sofia Goggia dice la sua sul vaccino. E sul green pass - rtl1025 : ?? @goggiasofia su #rtl1025, senza il #vaccino non sarei più riuscita ad andare in pista ?? di @L_Santarelli - ERanzini : Evento importante sulla #sicurezza sul #lavoro Grazie a Sofia Goggia per la testimonianza #pmi #confimi -