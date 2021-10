Se non riparte Roma, non riparte l’Italia. Parla Enrico Michetti (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A ROBERTO GUALTIERI Domenica e lunedì prossimi Roma voterà per il suo nuovo sindaco dopo i cinque anni di Virginia Raggi il Campidoglio. Formiche.net ha intervistato entrambi i candidati formulando ad ognuno le stesse identiche domande. Ecco le risposte del candidato di centrodestra Enrico Michetti: “Roma finora ha sempre vissuto in emergenza: penso ai rifiuti, ai trasporti, al verde. E da questo dobbiamo partire. Nei primissimi giorni faremo partire una task force a tutto tondo su decoro, trasporti e rifiuti”. Cos’è mancato, a suo avviso, di più in questi anni a Roma? Dov’è che la città eterna deve davvero svoltare, cambiare marcia? È mancata la visione di città moderna. È mancato il dialogo tra istituzioni. E sono venuti meno il giusto rispetto e la considerazione che una ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A ROBERTO GUALTIERI Domenica e lunedì prossimivoterà per il suo nuovo sindaco dopo i cinque anni di Virginia Raggi il Campidoglio. Formiche.net ha intervistato entrambi i candidati formulando ad ognuno le stesse identiche domande. Ecco le risposte del candidato di centrodestra: “finora ha sempre vissuto in emergenza: penso ai rifiuti, ai trasporti, al verde. E da questo dobbiamo partire. Nei primissimi giorni faremo partire una task force a tutto tondo su decoro, trasporti e rifiuti”. Cos’è mancato, a suo avviso, di più in questi anni a? Dov’è che la città eterna deve davvero svoltare, cambiare marcia? È mancata la visione di città moderna. È mancato il dialogo tra istituzioni. E sono venuti meno il giusto rispetto e la considerazione che una ...

Ultime Notizie dalla rete : non riparte Ottava giornata di Serie A decisiva per squadre e tecnici. Saltano altre teste? Lotta salvezza infuocata con Spezia - Salernitana, Cagliari - Sampdoria e Genoa - Sassuolo decisive Riparte la Serie A e sulla carta arrivano grandi firme. Non solo per lo Scudetto. L'ottava giornata ...

'Azzurro come l'Italia che vince', primo volo per Ita Airways: lavoratori Alitalia in protesta Fa comunque piacere vedere che c'è qualcosa che riparte". E' Ita Airways il nuovo nome di Ita. Lo ... e l'acquisto del marchio di ieri rispecchia questa logica: non disperdere un valore". "Ita non ...

Sinodo: «La Chiesa italiana non riparte da zero» Romasette.it L’Istituzione Sinfonica Abruzzese riparte Andrà dal 16 ottobre al 24 aprile la nuova stagione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA). Sono 26 produzioni per un totale di 55 concerti, eseguiti non solo in varie città dell’Abruzzo ma anche ...

D’Agostino ex assessore al bilancio: “Dichiarare il dissesto e ripartire” “Nell'interesse della città bisogna guardare in faccia la realtà e prendere atto che non siamo nelle condizioni di proporre un piano di riequilibrio serio“ ...

