Samsung Health: l'ultimo aggiornamento proprio non convince (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sta dando problemi ai suoi utenti l'app Samsung Health: stando a quanto riportato da un utente su 'reddit.com', a bordo del proprio Samsung Galaxy Watch 4 avrebbe notato un comportamento anomalo dell'applicazione data la scomparsa improvvisa e ingiustificata del grafico continuo relativo alle registrazione della frequenza cardiaca. In realtà, non si tratta di un vero e proprio problema, in quanto il nuovo aggiornamento rilasciato per l'app Samsung Health avrebbe rimosso tale funzione. Adesso l'app esibisce alcune barre temporali con le informazioni relative al battito cardiaco massimo, medio e minimo. L'assistenza clienti si è premurata di confermare quanto appena detto, rispondendo ad un altro utente, che pure aveva notato la scomparsa della ...

