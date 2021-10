Regina Elisabetta II, i medici le vietano il suo Martini Dry serale (Di venerdì 15 ottobre 2021) All'età di 95 anni la salute di Elisabetta II d'Inghilterra tiene in apprensione i suoi sudditi. E per non rischiare i medici della Casa reale britannica hanno consigliato a Sua Maestà di non bere ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) All'età di 95 anni la salute diII d'Inghilterra tiene in apprensione i suoi sudditi. E per non rischiare idella Casa reale britannica hanno consigliato a Sua Maestà di non bere ...

Advertising

repubblica : Clima, la regina Elisabetta: 'Davvero irritante che i leader parlino solo e non agiscano' [dal nostro corrispondent… - Corriere : La regina Elisabetta la pensa come Greta Thunberg: il fuorionda in cui si lamenta dei l... - MediasetTgcom24 : Clima, irritazione delle Regina Elisabetta: 'Leader parlano senza agire' #clima - rmont72 : RT @Carioca80930840: La Regina Elisabetta per la prima volta con un bastone. - Stefano25158568 : RT @Carioca80930840: La Regina Elisabetta per la prima volta con un bastone. -