Pomezia | evento di sitting volley per una pallavolo di inclusione e senza barriere

Si è svolta sabato in piazza Indipendenza una giornata dedicata allo sport e al divertimento con il sitting volley. Si tratta di una pratica pallavolistica inclusiva che prevede lo svolgimento del gioco della pallavolo da seduti e consente a tutti, atleti con disabilità e normodotati, di competere allo stesso livello, rompendo le barriere della diversità. Durante la kermesse, promossa dall'associazione Virtus Invicta, si sono alternati sul campo bambini e adulti. Il tutto sotto la guida di Giuseppe Martino, allenatore del sitting volley romano. "Una giornata all'insegna dei valori positivi dello sport – ha commentato l'Assessore Giuseppe Raspa, presente in piazza insieme alla Presidente della Commissione Sport Luisa Navisse – Il sitting volley è ...

