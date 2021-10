Picchia la moglie mentre guida e la scaraventa fuori | arrestato 41enne

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chiude lain auto e lata, lei chiede aiuto ai carabinieri e fa arrestare il marito. Accade in strada a Napoli, nel cuore del quartiere Arenaccia, in via Generale Girolamo Calà Ulloa. Urlano, attirano l’attenzione dei numerosi passanti. L’uomo è in auto, costringe la compagna a salire a bordo. Quando ingrana la prima marcia e si allontana, con una mano stringe il volante con l’altraselvaggiamente la donna che le è seduta di fianco. Non è chiaro il motivo ma – riferiscono i Carabinieri – è già accaduto altre volte. Le sicure sono bloccate, il veicolo in movimento. Percorrono pochi chilometri, fino a Piazza Nazionale. E’ lì che la donna, spinta ...

NAPOLI e SAN FELICE A CANCELLO: violenza sulle donne. Chiude la moglie in auto e la picchia mentre guida. Scaraventata fuori, chiede aiuto ai Carabinieri. 41enne in manette.
Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Felice a Cancello per sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. L'uomo ha litigato in strada con la donna in via ...