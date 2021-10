Occhio: lo scioglimento di Forza nuova potrebbe creare una crisi di governo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Antonio Baldassarre interviene sull'intricata vicenda politico-giudiziaria che si è creata dopo l'assalto alla sede romana della Cgil. «C'è stata una cattiva gestione dell'ordine pubblico» dice il presidente emerito della Corte costituzionale a Panorama.it. «Il problema è che se si mette in dubbio, politicamente, l'operato della titolare del dicastero, si vanno a toccare gli equilibri interni al governo». «Sull'intervento risolutivo occorre distinguere il piano legislativo da quello giudiziario. Intanto si è mossa anche la politica, ma da questo versante non credo proprio che potremo aspettarci novità sulla vicenda». Sull'ipotesi di scioglimento di Forza nuova il professor Antonio Baldassarre fa dei distinguo. Sette giorni dopo le violenze esplose a margine della manifestazione No Green pass di Roma, continua ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 ottobre 2021) Antonio Baldassarre interviene sull'intricata vicenda politico-giudiziaria che si è creata dopo l'assalto alla sede romana della Cgil. «C'è stata una cattiva gestione dell'ordine pubblico» dice il presidente emerito della Corte costituzionale a Panorama.it. «Il problema è che se si mette in dubbio, politicamente, l'operato della titolare del dicastero, si vanno a toccare gli equilibri interni al». «Sull'intervento risolutivo occorre distinguere il piano legislativo da quello giudiziario. Intanto si è mossa anche la politica, ma da questo versante non credo proprio che potremo aspettarci novità sulla vicenda». Sull'ipotesi didiil professor Antonio Baldassarre fa dei distinguo. Sette giorni dopo le violenze esplose a margine della manifestazione No Green pass di Roma, continua ...

