No, «gli scontri» di Roma non sono iniziati dopo che una camionetta della Polizia ha investito la folla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 15 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il giorno precedente, secondo cui gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti “no green pass” sarebbero iniziati dopo che una camionetta della Polizia ha investito la folla. Il tweet oggetto della segnalazione recita: «Fanno sparire il video ma alle volte ritornano!! camionetta IMPAZZITA. INVESTE LA folla». Il tweet è accompagnato da un filmato di 22 secondi, che mostra alcuni concitati attimi della manifestazione “no green pass” andata in scena a Roma lo scorso 9 ottobre 2021, in cui vediamo una ... Leggi su facta.news (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 15 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il giorno precedente, secondo cui glitra forze dell’ordine e manifestanti “no green pass” sarebberoche unahala. Il tweet oggettosegnalazione recita: «Fanno sparire il video ma alle volte ritornano!!IMPAZZITA. INVESTE LA». Il tweet è accompagnato da un filmato di 22 secondi, che mostra alcuni concitati attimimanifestazione “no green pass” andata in scena alo scorso 9 ottobre 2021, in cui vediamo una ...

