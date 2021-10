Nissan e Michelin premiate ai Green Prix 2021

(Di venerdì 15 ottobre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Un motore ibrido e una vela automatizzata sono le idee e soluzioni che hanno vinto i. Giovedì mattina, a Palermo, durante l’undicesima edizione di No Smog Mobility, sono stati assegnati i “riconoscimenti verdi” che premiano i produttori di veicoli e componenti, le aziende e gli operatori del settore dell’auto che operano nel campo della mobilità ed hanno contribuito e contribuiscono con i loro prodotti e le loro idee a favorire la sostenibilità. La giuria, presieduta dal direttore editoriale dell’Agenzia di Stampa Italpress, Italo Cucci, ha scelto due aziende del settore dell’automotive, tra una rosa di alcuni candidati, per le scelte più innovative del. Al termine della giornata di forum e interviste – andata in scena al Museo dei Motori dell’Università di Palermo – il ...

