Napoli-Torino senza Manolas | recupero a centrocampo per Spalletti

Napoli-Torino le ultime notizie di formazione. Spalleti deve rinunciare Manolas, mentre può contare su Lobotka. Un'ottima notizia il tecnico del Napoli che oramai da settimane aveva perso Lobotka per infortunio. Il centrocampista slovacco aveva cominciato benissimo la stagione, giocando titolare, ma ha dovuto issare bandiera bianca dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. Il recupero di Lobotka ed il rientro di Demme permette a Spalletti di avere finalmente più soluzioni in mediana. Manolas salta la sfida col Torino. Anguissa inamovibile Al momento la coppia Anguissa-Fabian Ruiz sembra la migliore possibile. Il centrocampista del Camerun è una pietra miliare della formazione di Spalletti. Anguissa è tra i top in Italia e non solo.

