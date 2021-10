Napoli, problemi per Spalletti in vista del Toro: si ferma Manolas (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli azzurri preparano-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, problemi per #Spalletti in vista del Toro: si ferma #Manolas ** - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: A @RadioCRC_Napoli abbiamo parlato di #GreenPass e di rispetto dei diritti individuali. Come @LegaSalvini crediamo che… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli, problemi per Petagna: le condizioni dell'attaccante - severino_nappi : A @RadioCRC_Napoli abbiamo parlato di #GreenPass e di rispetto dei diritti individuali. Come @LegaSalvini crediamo… - CsArianna : Da Napoli in giù non ci saranno grossi problemi ad accettare l'obbligo del green pass per andare a lavoro visto che stiamo tutti a nero. -