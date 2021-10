Lodi, il segretario Omar Lamparelli espulso da Fratelli d’Italia: “Incompatibile la sua militanza in Lealtà Azione, si era già dimesso” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi per la vicinanza agli ambienti di estrema destra, Fratelli d’Italia ha iniziato a passare in rassegna i suoi componenti e c’è già la prima testa che cade. È quella di Omar Lamparelli, segretario di FdI a Lodi dall’ottobre del 2019: “Fratelli d’Italia, come più volte ribadito, non accetta ambiguità fra le sue fila e a Lodi ha imposto nei giorni scorsi l’incompatibilità a Omar Lamparelli che si è dimesso ieri dal ruolo che ricopriva. Le notizie di stampa, anche questa volta, arrivano tardi e incomplete”, ha fatto sapere il partito di Giorgia Meloni tramite il responsabile dell’organizzAzione, Giovanni Donzelli. Nel mirino è finita, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi per la vicinanza agli ambienti di estrema destra,ha iniziato a passare in rassegna i suoi componenti e c’è già la prima testa che cade. È quella didi FdI adall’ottobre del 2019: “, come più volte ribadito, non accetta ambiguità fra le sue fila e aha imposto nei giorni scorsi l’incompatibilità ache si èieri dal ruolo che ricopriva. Le notizie di stampa, anche questa volta, arrivano tardi e incomplete”, ha fatto sapere il partito di Giorgia Meloni tramite il responsabile dell’organizz, Giovanni Donzelli. Nel mirino è finita, ...

