Le sneaker perfette sono quelle green di Malìparmi

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tantissimi brand hanno deciso di avvicinarsi ad una moda più sostenibile ed ecofriendly. Che si tratti di capi d’abbigliamento, accessori o – come in questo caso – calzature, il fashion system sembra essere sempre più consapevole del proprio impatto sul pianeta. Il settore della moda, del resto, è tra i più inquinanti al mondo. Spetta a chi è all’interno modificare la rotta, almeno finché si può. Per questo, brand fondato nel 1977 da Marol Paresi e oggi gestito a quattro mani dalla figlia Annalisa e la nipote Virginia, ha proposto un nuovo paio disostenibili e plastic free. View this post on Instagram Un post condiviso da Mali?parmi (@maliparmiofficial)e ACBC realizzano una capsule collection diLa nuova capsule ...