Italia-Libia: al via a Ca' Foscari le attività di formazione dei docenti libici per l'insegnamento dell'italiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'arrivo a Venezia di 60 docenti libici, che inizieranno le attività di formazione in presenza presso l'Università Ca' Foscari in concomitanza con l'apertura della settimana della lingua Italiana nel mondo, segna un passo in avanti nelle attività formative previste dall'Accordo siglato a Tripoli nel dicembre 2020 nell'ambito del rafforzamento dei rapporti bilaterali e alla luce del Trattato di Amicizia del 2008.

