Ita, presentata la nuova livrea | Il presidente Altavilla: attenti ai soldi dei contribuenti, è nostro obbligo (Di venerdì 15 ottobre 2021) 'Dobbiamo dimostrare al contribuente italiano che questa volta staremo attenti all'uso che facciamo del loro capitale , questo è l'obbligo che ci sentiamo chiaro in testa'. Lo ha detto il presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) 'Dobbiamo dimostrare al contribuente italiano che questa volta staremoall'uso che facciamo del loro capitale , questo è l'che ci sentiamo chiaro in testa'. Lo ha detto il...

Advertising

axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco,ali bianche, tricolore sulla coda. Questa la nuova livre… - FrancoScarsell2 : Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco,ali bianche, tricolore sulla coda. Questa la nuova li… - Agenzia_Ansa : Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda. E' questa la nuov… - MagGiulio : @evavola L'offerta presentata da Volotea è stata più bassa rispetto a quella di ITA. Senza i cospicui aiuti che ha… - svirgola2 : @MediasetTgcom24 E parte della manovalanza stagionale proveniente da est NON si e' presentata, anche se vaccinata e… -