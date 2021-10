“Inzaghi potrebbe essere il favorito per lo scudetto”, le parole dell’allenatore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia, pre Lazio-Inter, ha parlato di argomenti interessanti. Il tecnico della Lazio si è espresso su Simone Inzaghi, ex tecnico dei biancocelesti e ora allenatore dell’Inter: “Inzaghi ha fatto bene, adesso è alla guida di una squadra che potrebbe essere la grande favorita per la vittoria del campionato. Anche se ha ceduto alcuni giocatori, ha fatto acquisti funzionali. Non conosco poi Inzaghi dal punto di vista umano” Sarri,Inzaghi,abbraccio Sarri ha poi aggiunto: “La storia degli scontri diretti tra allenatori non ci credo, dipende sempre da chi stai allenando. A Empoli ho perso tante partite, a Napoli poche. “. LEGGI ANCHE: “Il Fair Play Finanziario non funziona”, le parole di un dirigente di Serie ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia, pre Lazio-Inter, ha parlato di argomenti interessanti. Il tecnico della Lazio si è espresso su Simone, ex tecnico dei biancocelesti e ora allenatore dell’Inter: “ha fatto bene, adesso è alla guida di una squadra chela grande favorita per la vittoria del campionato. Anche se ha ceduto alcuni giocatori, ha fatto acquisti funzionali. Non conosco poidal punto di vista umano” Sarri,,abbraccio Sarri ha poi aggiunto: “La storia degli scontri diretti tra allenatori non ci credo, dipende sempre da chi stai allenando. A Empoli ho perso tante partite, a Napoli poche. “. LEGGI ANCHE: “Il Fair Play Finanziario non funziona”, ledi un dirigente di Serie ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Simone Inzaghi? Ha fatto bene ed in questo momento è in una panchina importante, di una squadra che potre… - CalcioPillole : Il tecnico del #Brescia Pippo #Inzaghi, parla della sfida tra #PerugiaBrescia e di quanto in questo momento il suo… - giovannicoviel1 : RT @OfficialSSLazio: #Sarri ?? 'Simone Inzaghi? Ha fatto bene ed in questo momento è in una panchina importante, di una squadra che potrebbe… - InterSupporters : ???? - abdo_massa : RT @90ordnasselA: “Inzaghi potrebbe pure portare con sé Sanchez, Vidal e Vecino, gli ultimi sudamericani a rientrare: erano attesi solo dom… -