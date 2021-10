Inzaghi avverte l' Inter | «Lazio arrabbiata e avrà voglia di fare bene»

Advertising

infoitsport : Brambati avverte: «Lazio-Inter? Inzaghi non fare stesso errore di Allegri» - internewsit : Brambati avverte: «Lazio-Inter? Inzaghi non fare stesso errore di Allegri» - -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi avverte

... da capitano,anche questa responsabilità. Poi è una partita speciale, non solo perché l'Inter è una big, ma pure perché davanti ci sarà, il tecnico che l'ha rigenerato e fatto ...Nonpiù alcun fastidio, tanto che pure oggi l'ex del Verona ha effettuato la seduta del ... Per la sfida d sabato prossimo con l'Inter dici sarà senza alcun problema, un'alternativa in ..."Ricordo tanti allenatori importanti per questi colori e devo tanto se non tutto a loro per aver fatto una carriera importante".Mercoledì scorso il presidente ha chiarito che la squadra deve stringersi intorno a Sarri e seguire il proprio allenatore e nel mentre ha congelato tutte le trattative per i rinnovi di contratto, in a ...