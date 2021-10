Il giorno dei No Green pass: manifestazioni e scioperi in tutta Italia. Bloccato il porto di Ancona – La diretta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per i lavoratori si registrano le prime manifestazioni e scioperi. La situazione più calda è quella di Trieste, dove di primo mattino i lavoratori portuali e i No Green pass hanno Bloccato alcuni varchi di entrata al porto. Ma il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice che lo scalo è comunque operativo. A Genova ci sono due varchi bloccati. Anche ad Ancona il porto è Bloccato per un sit in dei lavoratori. Nessun problema segnalato invece a Bari, Venezia e Gioia Tauro. Nel pomeriggio è attesa una manifestazione a Bocca della Verità a Roma. I promotori Sara Cunial e Davide Barillari hanno ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Neldell’entrata in vigore dell’obbligo diper i lavoratori si registrano le prime. La situazione più calda è quella di Trieste, dove di primo mattino i lavoratori portuali e i Nohannoalcuni varchi di entrata al. Ma il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice che lo scalo è comunque operativo. A Genova ci sono due varchi bloccati. Anche adilper un sit in dei lavoratori. Nessun problema segnalato invece a Bari, Venezia e Gioia Tauro. Nel pomeriggio è attesa una manifestazione a Bocca della Verità a Roma. I promotori Sara Cunial e Davide Barillari hanno ...

