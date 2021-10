I carabinieri senza Green pass «sfrattati dalle caserme». Il sindacato: «Decisione senza precedenti, Draghi è d’accordo?» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Via dagli alloggi di servizio tutti i carabinieri sprovvisti di Green pass. Lo ha deciso l’Arma, che «ha dato ordine a tutti i carabinieri alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal Green pass da questa mezzanotte». Lo rende noto il Nuovo sindacato carabinieri: già dalla scorsa notte il Comando generale «avrebbe dato la disposizione di ordinare a chi occupa le camere di lasciarle, paragonando l’alloggio a luogo di lavoro». Il sindacato promette battaglia, promettendo che «interverrà in ogni luogo per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte»: «Nessun decreto ha mai imposto una azione del genere che non ha precedenti nella storia ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Via dagli alloggi di servizio tutti isprovvisti di. Lo ha deciso l’Arma, che «ha dato ordine a tutti ialloggiati nelledi uscirecamerette se non sono in possesso dalda questa mezzanotte». Lo rende noto il Nuovo: già dalla scorsa notte il Comando generale «avrebbe dato la disposizione di ordinare a chi occupa le camere di lasciarle, paragonando l’alloggio a luogo di lavoro». Ilpromette battaglia, promettendo che «interverrà in ogni luogo per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte»: «Nessun decreto ha mai imposto una azione del genere che non hanella storia ...

