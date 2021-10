Green pass obbligatorio: un ‘D-day’ salutato dalla protesta che ha unito diverse città italiane. Roma ‘sotto la lente’ (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non ci voleva certo la sfera di cristallo per prevedere che questo ‘D-day’ intitolato all’obbligatorietà del vaccino per tutti i lavoratori, avrebbe coinciso con un ‘malcontento’ generale. Puntuale infatti, stamane la protesta ci ha impiegato un minuto a fare il giro del Paese, in diversi casi allertando anche le forze dell’ordine. Ma facciamo una rapida panoramica della situazione, nelle varie località coinvolte dalle proteste. Trieste ‘osservata speciale’, con 7mila portuali che hanno incrociato le braccia Viste le premesse (‘blocco ad oltranza o slittamento dell’obbligatorietà al 30 ottobre’), più volte ribadite dai portuali, ‘nel mirino’ è finita Trieste dove, al varco 4 dell’area portuale, circa 7mila lavoratori hanno manifestato la loro contrarietà all’obbligo del certificato verde, sfidando il monito lanciato ieri sera dal prefetto, pronto a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non ci voleva certo la sfera di cristallo per prevedere che questo ‘D-intitolato all’obbligatorietà del vaccino per tutti i lavoratori, avrebbe coinciso con un ‘malcontento’ generale. Puntuale infatti, stamane laci ha impiegato un minuto a fare il giro del Paese, in diversi casi allertando anche le forze dell’ordine. Ma facciamo una rapida panoramica della situazione, nelle varie località coinvolte dalle proteste. Trieste ‘osservata speciale’, con 7mila portuali che hanno incrociato le braccia Viste le premesse (‘blocco ad oltranza o slittamento dell’obbligatorietà al 30 ottobre’), più volte ribadite dai portuali, ‘nel mirino’ è finita Trieste dove, al varco 4 dell’area portuale, circa 7mila lavoratori hanno manifestato la loro contrarietà all’obbligo del certificato verde, sfidando il monito lanciato ieri sera dal prefetto, pronto a ...

