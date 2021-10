Green pass, i giornaletti esultano per il Tso mascherato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Più dell’abominevole ricatto insito nel Green pass obbligatorio, che di fatto tende ad escludere dalla vita sociale ed economica chi non si vaccina, ciò che colpisce è la mancanza nel Paese di un vero dibattito in merito ad una misura che solo l’Italia ha adottato in modo tanto restrittivo. A parte la nostra piccola riserva indiana liberale, di cui fa parte una esigua minoranza di testate giornalistiche, nessuno nel mondo dell’informazione si pone domande o esprime dubbi, malgrado vi siano importanti evidenze a sostegno in primis dell’inutilità sanitaria di questo strumento burocratico che limita così drasticamente la nostra libertà di scelta. Ricatto di Stato Uno strumento che ha un anno di validità e che dunque non copre i pochi mesi di efficacia dei vaccini. Vaccini i quali, peraltro, non impediscono al Sars-Cov-2 di circolare anche tra i soggetti ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Più dell’abominevole ricatto insito nelobbligatorio, che di fatto tende ad escludere dalla vita sociale ed economica chi non si vaccina, ciò che colpisce è la mancanza nel Paese di un vero dibattito in merito ad una misura che solo l’Italia ha adottato in modo tanto restrittivo. A parte la nostra piccola riserva indiana liberale, di cui fa parte una esigua minoranza di testate giornalistiche, nessuno nel mondo dell’informazione si pone domande o esprime dubbi, malgrado vi siano importanti evidenze a sostegno in primis dell’inutilità sanitaria di questo strumento burocratico che limita così drasticamente la nostra libertà di scelta. Ricatto di Stato Uno strumento che ha un anno di validità e che dunque non copre i pochi mesi di efficacia dei vaccini. Vaccini i quali, peraltro, non impediscono al Sars-Cov-2 di circolare anche tra i soggetti ...

