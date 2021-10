Green pass: Ciani (Demos), 'vergognoso esibizionismo Barillari-Cunial' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Non sono bastati 131.000 morti solo in Italia, non è stata sufficiente una pandemia mondiale che ha seminato morte, crisi sanitaria ed economica. Chi da sempre basa la sua proposta politica sul complottismo e l'esibizione fine a se stessa oggi arriva all'apice: pur di avere un po' di notorietà, si chiude in stanza in Regione violando le leggi e appellandosi alla Resistenza". Lo dice Paolo Ciani, consigliere Regionale di Demos e presidente della commissione Speciale Covid alla Pisana parlando del caso Barillari-Cunial. "Sappiano che la Resistenza in Italia è una cosa seria: il sacrificio di tanti per liberare il Paese dalla dittatura e dall'occupazione nazifascista, non l'esibizionismo di pochi che si oppongono alle norme ‘per esistere' -prosegue Ciani-. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Non sono bastati 131.000 morti solo in Italia, non è stata sufficiente una pandemia mondiale che ha seminato morte, crisi sanitaria ed economica. Chi da sempre basa la sua proposta politica sul complottismo e l'esibizione fine a se stessa oggi arriva all'apice: pur di avere un po' di notorietà, si chiude in stanza in Regione violando le leggi e appellandosi alla Resistenza". Lo dice Paolo, consigliere Regionale die presidente della commissione Speciale Covid alla Pisana parlando del caso. "Sappiano che la Resistenza in Italia è una cosa seria: il sacrificio di tanti per liberare il Paese dalla dittatura e dall'occupazione nazifascista, non l'di pochi che si oppongono alle norme ‘per esistere' -prosegue-. ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - vamavvomavvone : @GerardoMoro2 @repubblica La figura di merda internazionale la facciamo sparando cazzate sui vaccini e sul green pass in pubblica piazza - butwhy5 : RT @borghi_claudio: Volete incoraggiare di persona Salvini dicendogli che anche voi siete contrari al green pass per il lavoro? Fatelo! Asc… -