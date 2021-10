Gori (Fondaz. Aiom): “Reti oncologiche regionali per diagnosi e cure migliori” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Per assicurare ai pazienti la parità di accesso alla diagnostica e ai nuovi farmaci è necessario che diventino realtà le Reti oncologiche regionali, per permettere ai pazienti di essere trattati in un meccanismo organizzativo che unisce strutture, professionalità e tecnologia, al fine di migliorare la loro sopravvivenza”. Così Stefania Gori, presidente della Fondazione Aiom e della Rete oncologica pazienti Italia (Ropi), è intervenuta sottolineando l’importanza delle Reti oncologiche regionali durante l’incontro on line “Nuove strategie per la lotta ai tumori del polmone”, promosso da The European House Ambrosetti con il contributo non condizionante di Amgen. “Due recenti studi – ha spiegato l’esperta – evidenziano che la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Per assicurare ai pazienti la parità di accesso alla diagnostica e ai nuovi farmaci è necessario che diventino realtà le, per permettere ai pazienti di essere trattati in un meccanismo organizzativo che unisce strutture, professionalità e tecnologia, al fine di migliorare la loro sopravvivenza”. Così Stefania, presidente dellaionee della Rete oncologica pazienti Italia (Ropi), è intervenuta sottolineando l’importanza delledurante l’incontro on line “Nuove strategie per la lotta ai tumori del polmone”, promosso da The European House Ambrosetti con il contributo non condizionante di Amgen. “Due recenti studi – ha spiegato l’esperta – evidenziano che la ...

Advertising

fisco24_info : Gori (Fondaz. Aiom): 'Reti oncologiche regionali per diagnosi e cure migliori': “Per assicurare ai pazienti la pari… - italiaserait : Gori (Fondaz. Aiom): “Reti oncologiche regionali per diagnosi e cure migliori” - StraNotizie : Gori (Fondaz. Aiom): 'Reti oncologiche regionali per diagnosi e cure migliori' - giornaleradiofm : Salute: Tumori: Gori (Fondaz. Aiom), 'reti oncologiche regionali per diagnosi e cure migliori': Roma, 15 ott. (Adnk… -

Ultime Notizie dalla rete : Gori Fondaz Gori (Fondaz. Aiom): "Reti oncologiche regionali per diagnosi e cure migliori" Adnkronos Gori (Fondaz. Aiom): “Reti oncologiche regionali per diagnosi e cure migliori” Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) – “Per assicurare ai pazienti la parità di accesso alla diagnostica e ai nuovi farmaci è necessario che diventino realtà le reti oncologiche regionali, per permettere ...

Tumori: Gori (Fondaz. Aiom), 'reti oncologiche regionali per diagnosi e cure migliori' Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - “Per assicurare ai pazienti la parità di accesso alla diagnostica e ai nuovi farmaci è necessario che ...

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) – “Per assicurare ai pazienti la parità di accesso alla diagnostica e ai nuovi farmaci è necessario che diventino realtà le reti oncologiche regionali, per permettere ...Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - “Per assicurare ai pazienti la parità di accesso alla diagnostica e ai nuovi farmaci è necessario che ...