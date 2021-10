Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari: “Non escludo Parigi 2024” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Siccome questa Olimpiade di Tokyo è slittata di un anno, la prossima è più vicina. Se dovessi star bene fisicamente e non provare più dolore saltando non escluderei di poterci provare ancora una volta”. Vanessa Ferrari non si ferma, e ammette di non escludere l’idea di una partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra, vincitrice della medaglia d’argento a Tokyo 2020 nel corpo libero, ha raccontato a ‘Verissimo’ la sua avventura in Giappone. “Finalmente ce l’ho fatta, dopo tanti sacrifici è arrivata questa medaglia. Era la mia quarta Olimpiade e nelle altre tre ho sempre sfiorato il podio. E’ stato bellissimo conquistarla anche se il momento più intenso l’ho vissuto quando sono tornata a casa a Milano. Prima non avevo ancora ben realizzato quello che avevo fatto” ha detto la ginnasta. A Tokyo, ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Siccome questa Olimpiade di Tokyo è slittata di un anno, la prossima è più vicina. Se dovessi star bene fisicamente e non provare più dolore saltando non escluderei di poterci provare ancora una volta”.non si ferma, e ammette di non escludere l’idea di una partecipazione alle Olimpiadi di. L’azzurra, vincitrice della medaglia d’argento a Tokyo 2020 nel corpo libero, ha raccontato a ‘Verissimo’ la sua avventura in Giappone. “Finalmente ce l’ho fatta, dopo tanti sacrifici è arrivata questa medaglia. Era la mia quarta Olimpiade e nelle altre tre ho sempre sfiorato il podio. E’ stato bellissimo conquistarla anche se il momento più intenso l’ho vissuto quando sono tornata a casa a Milano. Prima non avevo ancora ben realizzato quello che avevo fatto” ha detto la ginnasta. A Tokyo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Kitakyushu - Il Campionato Mondiale di Artistica maschile e femminile in diretta e in streaming su Rai Sport Il 50° Campionato Mondiale di Ginnastica Artistica maschile e femminile sarà trasmesso su Rai Sport HD con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Carmine Luppino. Giovedì 21 ottobre la finale All - Around ...

Ginnastica: artistica m; L'Olimpia pronta al bis ai campionati individuali Gold Domani, sabato 16 ottobre, si terrà a Torino la seconda prova regionale del Campionato Individuale Gold. Tre i ginnasti valdostani in gara, tutti e tre della Società Ginnastica Olimpia: Tommaso Morra di Cella e Lorenzo Mattana - che nella precedente prova si sono portati a casa un impressionante numero di medaglie, gareggiando rispettivamente su sei e cinque ...

Ginnastica: artistica m; L'Olimpia pronta al bis ai campionati individuali Gold Aostasports.it Ginnastica, Mondiali 2021: Macchini tra i big alla sbarra, esercizio monstre per un sogno. Bartolini si rilancia Carlo Macchini si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. L'azzurro è infatti uno dei possibili protagonisti alla sbarra, dove ha già dimostrato tutto il suo talento e ...

Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari: “Non escludo Parigi 2024” Vanessa Ferrari non si ferma, e ammette di non escludere l'idea di una partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, vincitrice della medaglia d'argento a Tokyo 2020 nel corpo libero, ha ra ...

