GF Vip | Manila contro Gianmaria | Soleil e Sophie

(Di venerdì 15 ottobre 2021)Nazzaro non crede alla veridicità delle discussioni e delle liti tra: “Guarda caso sempre il giorno prima delle puntata scoppiano le litigate”.Nazzaro non ci vede chiaro sul “triangolo d’amore e risentimento” traSorge,Antinolfi eCodegoni. Ed anzi, lasciandosi andare ad un lungo sfogo, avanza l’ipotesi – che appare quasi come una certezza sentendo le parole pronunciate dall’ex Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manila

Anche gli altri concorrenti del Grande Fratellohanno voluto esprimere la loro opinione al ragazzo, Aldo Montano eNazzaro l'hanno redarguito sottolineando la poca chiarezza che il ragazzo ......del Grande Fratello? Miriana Trevisan è il vero leader della casa del Grande Fratello? La ...Miriana Trevisan e Nicola Pisu è iniziata durante la festa di compleanno dell'ex Miss Italia...Manila Nazzaro non crede alla veridicità delle discussioni e delle liti tra Gianmaria, Soleil e Sophie: “Guarda caso sempre il giorno prima ...Manila Nazzaro, mai in nomination in questo Grande Fratello Vip, si divide tra l'amore per Lorenzo Amoruso e i suoi figli, ma non lesina consigli agli altri ...