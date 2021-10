Gf Vip 6 | Manuel Bortuzzo lascia la casa per problemi di salute | ecco cosa è successo e come sta adesso

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Momenti di tensione al GF Vip 6:potrebbere in via anticipata ladel reality. Ma perché? L’amato gieffino purtroppo sta riscontrando qualche problema die soffre per un’infezione. La situazione per lui potrebbe degenerare. Leggi anche: Gf Vip 6,c’entra Fabrizio Corona con Sophie Codegoni? Hanno un accordo? I...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - occhio_notizie : Manuel Bortuzzo rischia di lasciare il #Gfvip6 ?? - infoitcultura : GF Vip, Manuel Bortuzzo pensa al ritiro: un problema di salute lo preoccupa - infoitcultura : Bortuzzo, alto rischio di ritiro dal GF Vip: Manuel spiega la situazione - BaritaliaNews : Grande fratello vip, Lulù dice di Manuel Bortuzzo “Io non mi reputo …” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Grande Fratello, ancora problemi di salute perBortuzzo Il percorso diBortuzzo nella sesta edizione del Grande Fratellosta coinvolgendo i fan del programma, condotto da ...GF, Lulù Selassié ci riprova conBortuzzo/ Dopo il rifiuto scoppia in lacrime Anche in questo casoha chiesto di poter vedere il personale sanitario che lo ha in cura per chiedere ...Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha definito ‘oppressiva’ Lulù Salassié, che nella Casa del GF Vip sta cercando con ogni mezzo di convincere il 22enne a provare di nuovo a instaurare una relazione se ...Nuova attesa puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6 con colpi di scena e sorprese: due concorrenti a rischio eliminazione, i dettagli.