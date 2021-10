GF Vip 6 | Manila Nazzaro contro tre concorrenti | “hanno pianificato tutto”

(Di venerdì 15 ottobre 2021)è convinta che prima di entrare al Grande Fratello Vip 6 treabbianoinsieme la strategia da seguire: ecco chi sono.è convinta che tredel Grande Fratello Vip 6 abbianoprima di entrare. Chi sono? Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Nei giorni scorsi si è parlato di Fabrizio Corona come regista delle dinamiche create dai tre gieffini. L'atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip 6 si fa sempre più tesa, alcune maschere, come dice Alfonso Signorini, iniziano a cadere, e i rapporti tra i coinquilini ne risentono. Ieri Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfiavuto l'ennesima discussione, l'influencer ...

Advertising

Spettegulesss1 : RT @LaScriLuna: Comunque i veri 'Vip' della casa a mio parere sono: -Aldo -Manila -Carmen -Davide -Katia #gfvip - ciao1414 : RT @LaScriLuna: Comunque i veri 'Vip' della casa a mio parere sono: -Aldo -Manila -Carmen -Davide -Katia #gfvip - LaScriLuna : Comunque i veri 'Vip' della casa a mio parere sono: -Aldo -Manila -Carmen -Davide -Katia #gfvip - saggioilmatto : RT @MondoTV241: GF Vip 6, Manila Nazzaro non ci sta 'Organizzate finte liti, ho capito tutto' #manilanazzaro #gfvip #grandefratellotv https… - infoitcultura : GF Vip, Manila Nazzaro menziona Ciro Immobile e riprende Giucas Casella: l’episodio -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manila

...ha confermato la tesi die ha anche aggiunto che ad agosto alcuni amici che ha in comune con Soleil e Sophie avrebbero anticipato argomenti preparati al tavolo da mettere in scena al GF. "......che i tre concorrenti stiano semplicemente fingendo di discutere solo per essere protagonisti della puntata di stasera del Grande Fratello6 . La prima ad avanzare dubbi sui tre è stata...Su Rai2 arriva Dolce quiz, un “gioco da tavola” dove se indovini la risposta giusta puoi deliziare il tuo palato, in onda a partire da sabato 16 ottobre a mezzogiorno. Al timone Alessandro Greco e, pr ...Manila Nazzaro è convinta che prima di entrare al Grande Fratello Vip 6 tre concorrenti abbiano pianificato insieme la strategia da seguire: ecco chi sono. Manila Nazzaro è convinta che tre concorrent ...