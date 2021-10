Fuori dal comitato di Michetti la scritta "fascista" e una stella a cinque punte (Di venerdì 15 ottobre 2021) ‘fascista, ricordati piazzale Loreto’ e per firma una stella a cinque punte. Questa una delle scritte, assieme a ‘fascista’, comparse davanti al comitato del candidato di centrodestra a Roma Enrico Michetti. Il comitato si trova in via Antonio Malfante, nei pressi di largo Loria, a Roma. Per il comitato, come viene scritto in una nota, queste sono “vere e proprie minacce e intimidazioni, alimentate da un clima di odio che va avanti dall’inizio della campagna elettorale bei confronti di tutto il centrodestra”. ?È stato profanato il mio comitato elettorale con la scritta ‘fascista’ accanto al mio nome. Ho avuto una sola tessera quella della Dc. Sono entrato in oratorio con l’azione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) ‘, ricordati piazzale Loreto’ e per firma una. Questa una delle scritte, assieme a ‘’, comparse davanti aldel candidato di centrodestra a Roma Enrico. Ilsi trova in via Antonio Malfante, nei pressi di largo Loria, a Roma. Per il, come viene scritto in una nota, queste sono “vere e proprie minacce e intimidazioni, alimentate da un clima di odio che va avanti dall’inizio della campagna elettorale bei confronti di tutto il centrodestra”. ?È stato profanato il mioelettorale con la’ accanto al mio nome. Ho avuto una sola tessera quella della Dc. Sono entrato in oratorio con l’azione ...

Advertising

RobertoBurioni : Per i lavoratori portuali dal 1963 è obbligatoria la vaccinazione antitetanica. Chi non si vaccina non può lavorar… - LegaSalvini : Matteo Salvini: Se fossi stato io ministro dell'Interno e un gruppo di criminali imbecilli e fuori dal tempo avesse… - sorrentocalcio : Ci complimentiamo con Antonio #Mirante che da oggi è in forza al @acmilan. In questi mesi Antonio si è allenato con… - MirkoSecchi1 : @LegaSalvini Fuori dal cazzo - valenti30146835 : RT @Nobuo89: Fuori dalla farmacia sono le ore 18.00, c'è un sacco di gente che prende il numero come dal macellaio, e aspetta il turno per… -