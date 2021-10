Francesca Cipriani sbotta su Soleil, Gianmaria e Sophie: “Erano d’accordo, lo sapevo da agosto” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Francesca Cipriani parla del triangolo amoroso che si è creato nella casa del Grande Fratello Vip tra Soleil, Gianmaria e L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 15 ottobre 2021)parla del triangolo amoroso che si è creato nella casa del Grande Fratello Vip trae L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GiuseppeporroIt : 'Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto', Francesca Cipriani smaschera Soleil, Sophie e Gianmaria #gfvip… - andrea8686 : RT @blogtivvu: Francesca Cipriani “sbugiarda” Soleil e Sophie al GF Vip? “Tutto organizzato da agosto” (ma qualcosa non quadra) https://t.… - blogtivvu : Francesca Cipriani “sbugiarda” Soleil e Sophie al GF Vip? “Tutto organizzato da agosto” (ma qualcosa non quadra)… - PaoloAruffo : @IlContiAndrea Non se ne può più. Parliamo non lo so… di Francesca Cipriani. O delle Principesse Selassié, sono dav… - Marta42591029 : RT @itsmedanize: Francesca Cipriani: chi si attacca a queste cose è perché non ha nessun altro tipo di contenuto, che ci dovete fare? Ma p… -