Fiumicino tra i primi 10 Comuni d'Italia per l'uso della piattaforma Pago Pa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Fiumicino – "Siamo molto soddisfatti dei dati che riguardano l'uso della piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione Pago PA". A parlare è l'assessora all'Innovazione Tecnologica Anna Maria Anselmi. "Le nostre cittadine e i nostri cittadini si sono adattati molto velocemente al nuovo sistema di pagamento – spiega Anselmi -. A dimostrarlo sono i dati statistici rilevati secondo i quali il nostro Ente è tra i primi 10 Comuni Italiani per l'utilizzo di PagoPA". "L'esame dei dati prende come valore di riferimento il rapporto tra il numero di pagamenti ed il numero di abitanti per i Comuni con più di 50.000 abitanti – spiega il dirigente dell'Innovazione Tecnologica, dr. Emilio Scalfarotto-. Dall'inizio dell'anno ...

