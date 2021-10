Ferragnez: gli auguri di Chiara Ferragni per il compleanno di Fedez (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorno di festa in casa Ferragnez: oggi è il compleanno di Fedez e nei profili social di Chiara Ferragni non potevano mancare gli auguri per l’amatissimo marito. L’imprenditrice digitale infatti, ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono insieme, accompagnati da una lunga e romantica dedica. Trentadue candeline da soffiare per il papà di casa Ferragnez: oggi infatti è il compleanno di Fedez, e non potevano mancare gli auguri, social e non, da parte di sua moglie Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, questa mattina, ha condiviso su Instagram un post con alcune foto della coppia e un romantico messaggio dedicato al rapper. In giornata è poi arrivata un’esilarante torta di ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorno di festa in casa: oggi è ildie nei profili social dinon potevano mancare gliper l’amatissimo marito. L’imprenditrice digitale infatti, ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono insieme, accompagnati da una lunga e romantica dedica. Trentadue candeline da soffiare per il papà di casa: oggi infatti è ildi, e non potevano mancare gli, social e non, da parte di sua moglie. L’imprenditrice digitale, questa mattina, ha condiviso su Instagram un post con alcune foto della coppia e un romantico messaggio dedicato al rapper. In giornata è poi arrivata un’esilarante torta di ...

Advertising

AllesUndNix_ : RT @Ferpi2puntozero: Perché #Amazon pensa che ci dovrebbe interessare quello che fanno i #Ferragnez e, più in generale, gli #influencer? In… - Ferpi2puntozero : Perché #Amazon pensa che ci dovrebbe interessare quello che fanno i #Ferragnez e, più in generale, gli #influencer?… - Pizzapastaeamor : Tanti auguri a Fedez, spero non gli arrivi una denuncia del codacons anche oggi. Ma ho una domanda per i Ferragnez… - katrina1868 : @francesco088661 Sala gli pagherà i MIGLIORI PENALISTI sulla piazza,che gli faranno avere i domiciliari nel miglior… - Addicted_ToZayn : RT @frarifzo: per cosa gli altri aspettano dicembre: per cosa lo aspetto io: @Fedez @ChiaraFerragni #Ferragnez -