Evergrande, Banca centrale cinese: rischi contagio sono “controllabili” (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Gli effetti contagio dei problemi di Evergrande, colosso cinese che ha come maggior business lo sviluppo immobiliare, sul sistema Bancario del Paese asiatico sono “controllabili” e l’esposizione al rischio per le istituzioni finanziarie individuali non è enorme. Lo ha comunicato in una conferenza stampa Zou Lan, funzionario del dipartimento mercati della Banca popolare cinese (PBoC). “I problemi del China Evergrande Group nel settore immobiliare sono un fenomeno individuale”, ha affermato, osservando che i prezzi degli immobili sono rimasti stabili. “La maggior parte delle attività immobiliari opera in modo stabile e ha buoni indicatori finanziari, e il settore ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Gli effettidei problemi di, colossoche ha come maggior business lo sviluppo immobiliare, sul sistemario del Paese asiatico” e l’esposizione alo per le istituzioni finanziarie individuali non è enorme. Lo ha comunicato in una conferenza stampa Zou Lan, funzionario del dipartimento mercati dellapopolare(PBoC). “I problemi del ChinaGroup nel settore immobiliareun fenomeno individuale”, ha affermato, osservando che i prezzi degli immobilirimasti stabili. “La maggior parte delle attività immobiliari opera in modo stabile e ha buoni indicatori finanziari, e il settore ...

