Eriksson ai tifosi della Lazio | «Applaudite Inzaghi | ha dato tutto»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sven Goran, ex allenatore, invita ibiancocelesti ad applaudire Simonequando arriverà con la sua Inter Sabato saràcontro Inter, ovvero il ritorno diall’Olimpico e sul tema è tornato Sven Goran, ex allenatore dei biancocelesti che aveva avuto proprio l’attuale tecnico dei nerazzurri come giocatore. Ecco le sue parole nell’intervista alla Gazzetta dello Sport. ACCOGLIENZA – «Mi aspetto applausi, tanti e meritati applausi, in piedi.haper lae sono sicuro che iglielo riconosceranno. Questo è il mio invito ai laziali, gente che conosco bene». CARRIERA – «Era molto giovane ...

... capace di vincere 3 trofei (solomeglio di lui), di tenerla per 5 stagioni in Europa e di ... Isemmai rinfacciano a Lotito di non avere mai offerto al loro beniamino una squadra davvero ...La Juventus ha comunicato che per l'occasione ipotranno accedere gratuitamente sugli spalti ... Carter ed. In mezzo al campo Ji e Leupolz; sulle fasce Cuyhbert e Reien. In attacco ...Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, invita i tifosi biancocelesti ad applaudire Simone Inzaghi quando arriverà con la sua Inter Sabato sarà Lazio contro Inter, ovvero il ritorno di Inzaghi ...L'ex Lazio, Sven Goran Eriksson, è tornato ad esprimere il proprio pensiero circa l'altro ex biancoceleste Simone Inzaghi ...