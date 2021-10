Donne: come prendersi cura delle gambe (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lunghe, affusolate, toniche, sode. Le gambe sono una parte importante del fascino femminile e tutte vorremmo averle così. Ma al di là dell’aspetto estetico, devono essere soprattutto in buona salute; vediamo insieme come prendercene cura Il professor Giovanni B. Agus, specialista in chirurgia vascolare e angiologia, spiega: “Per molte Donne, infatti, soprattutto in inverno, gonfiore e pesantezza sono all’ordine del giorno, complici caldo e secchezza degli ambienti, calze pesanti e calzature che, come stivali e stivaletti, stringono la gamba. A complicare le cose, poi, c’è la predisposizione individuale all’accumulo di liquidi nei tessuti, o certe celluliti localizzate che dilatano la circonferenza di cosce, polpacci e caviglie”. Per controllare i sintomi e aiutare la micro circolazione ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lunghe, affusolate, toniche, sode. Lesono una parte importante del fascino femminile e tutte vorremmo averle così. Ma al di là dell’aspetto estetico, devono essere soprattutto in buona salute; vediamo insiemeprenderceneIl professor Giovanni B. Agus, specialista in chirurgia vascolare e angiologia, spiega: “Per molte, infatti, soprattutto in inverno, gonfiore e pesantezza sono all’ordine del giorno, complici caldo e secchezza degli ambienti, calze pesanti e calzature che,stivali e stivaletti, stringono la gamba. A complicare le cose, poi, c’è la predisposizione individuale all’accumulo di liquidi nei tessuti, o certe celluliti localizzate che dilatano la circonferenza di cosce, polpacci e caviglie”. Per controllare i sintomi e aiutare la micro circolazione ...

