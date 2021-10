Di Marzio: “Meret o Ospina, non ho dubbi sul preferito. Pubblico del Maradona fondamentale” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gianni Di Marzio ex allenatore e dirigente sportivo parla ai microfoni di Radio Marte di Napoli-Torino ma anche del ballottaggio Meret-Ospina. In questi giorni si è parlato molto dell’assenza del tifo organizzato allo stadio, cori e striscioni mancano moltissimo e sicuramente incidono sul rendimento in campo. “Il Napoli può lottare fino alla fine, il popolo napoletano prima o poi riuscirà a tornare allo stadio. Questa è una frase fatta ma il Pubblico è stato sempre il 12° uomo in campo. Quando ci saranno i sessantamila ed i settantamila spettatori i giocatori correranno tanto“. Già per la gara con Napoli-Torino si va verso il tutto esaurito al Maradona. Un’ottima notizia per Spalletti ed i suoi calciatori, anche se ci sarà ancora l’assenza dei tifosi organizzati. Di Marazio sul ballottaggio ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gianni Diex allenatore e dirigente sportivo parla ai microfoni di Radio Marte di Napoli-Torino ma anche del ballottaggio. In questi giorni si è parlato molto dell’assenza del tifo organizzato allo stadio, cori e striscioni mancano moltissimo e sicuramente incidono sul rendimento in campo. “Il Napoli può lottare fino alla fine, il popolo napoletano prima o poi riuscirà a tornare allo stadio. Questa è una frase fatta ma ilè stato sempre il 12° uomo in campo. Quando ci saranno i sessantamila ed i settantamila spettatori i giocatori correranno tanto“. Già per la gara con Napoli-Torino si va verso il tutto esaurito al. Un’ottima notizia per Spalletti ed i suoi calciatori, anche se ci sarà ancora l’assenza dei tifosi organizzati. Di Marazio sul ballottaggio ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Ospina o Meret? Gianni Di Marzio: “Sono per il primo, ma Alex è il portiere del futuro” - cn1926it : #DiMarzio avvisa il #Napoli: “#Toro squadra aggressiva, ma ci sarà un vantaggio” - tuttonapoli : Ospina o Meret? Gianni Di Marzio: 'Sono per il primo, ma Alex è il portiere del futuro' - MondoNapoli : Di Marzio: 'Meret portiere del futuro ma ad oggi sceglierei Ospina' - - Enzovit : Di Marzio: 'Meret futuro portiere del Napoli ma oggi io sono per Ospina'' -