Covid: Iss; incidenza scende a 29, lieve aumento Rt a 0.85 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Diminuisce ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid: 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 - 10/10/2021) rispetto ai 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Diminuisce ancora l'settimanale a livello nazionale dei casi di: 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 - 10/10/2021) rispetto ai 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) dello ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: 'Dopo 7 mesi vaccini mRna non perdono efficacia' #covid - hagakure_jfp : RT @stebellentani: L'occupazione delle Terapie intensive in Italia per pazienti Covid è scesa dal 4,8% della scorsa settimana al 4,1% di qu… - Silvia83251224 : Covid: Iss; incidenza scende a 29, lieve aumento Rt a 0.85 .. ma ci rendiamo conto della follia a cui stiamo assist… - ilmetropolitan : ?? #Covid. #ISS: leggero #aumento per #RT ma in calo incidenza - AgenziaOpinione : ISS * COVID – MONITORAGGIO 15/10: « L’INCIDENZA SI TROVA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA SETTIMANALE DI 50 CASI OGNI 100.0… -