Carolina di Monaco | il divorzio che il Palazzo non si aspettava

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Iltradie Ernst-August di Hannover è sempre più vicino. Il Principe da mesi sta frequentando un’altra donna, Claudia Stilianopoulos, e sembra stia facendo sul serio. Dunque, ilcon molta probabilità si troverà ben presto ad affrontare un. E non si tratta di quello tra Alberto e Charlene di, come da tempo si vocifera. Iltradie Ernst-August di Hannover La separazione definitiva trae Ernst-August di Hannover arriva in modo del tutto inaspettato, perché i due vivono lontano l’uno dall’altra dal 2009 e per oltre 10 anni non hanno mai sentito l’esigenza di divorziare, sebbene le loro esistenze avessero preso strade decisamente ...